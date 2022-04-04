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Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграли регулярный чемпионат женской Суперлиги

23:20, 04.04.2022
Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграли регулярный чемпионат женской Суперлиги
Фото: dinamo-kazan.com

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» обыграл красноярский «Енисей» в матче 25-го тура женской волейбольной Суперлиги. Игра в Красноярске завершилась со счетом 3:0 (25:20, 30:28, 25:23).

«Динамо» оформило титул победителя регулярного чемпионата в третий раз подряд. Следующая игра состоится с тульской «Тулицей» 9 апреля.

В марте казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» в матче Суперлиги Paribet. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 (25:18, 25:19, 25:17).

Татьяна Леухина
СпортВолейбол Татарстан

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