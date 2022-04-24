Впервые с марта 2020 года за неделю в мире от COVID-19 скончались менее 20 тысяч человек

Фото: Максим Платонов

За последнюю неделю в мире коронавирус унес жизни менее 20 тысяч человек. Такой показатель зарегистрирован впервые с марта 2020 года.

За прошедшие 7 дней в мире выявили более 4,2 млн заражений COVID-19, что примерно на 28% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Темпы распространения вируса значительно снизились в странах Азии.

Фото: Максим Платонов

Например, за неделю в Южной Корее заболеваемость снизилась почти на треть, а во Вьетнаме показатели сократились вдвое, в Японии — на 15%. В то же время на первом месте по заболеваемости оказалась Германия с ежесуточным приростом заболевших в 96 тысяч человек, передает ТАСС.

За последние сутки в России выявили 8 446 случаев заболевания COVID-19, что стало минимальным показателем с 26 мая 2021 года. С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 18 137 137 человек, выздоровели — 17 474 628.

Диана Жиленкова