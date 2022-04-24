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В России за сутки зарегистрировали 8 446 случаев заболевания коронавирусом — минимум с 26 мая 2021 года

12:38, 24.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 8 446 случаев заболевания коронавирусом — минимум с 26 мая 2021 года
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 8 446 случаев заболевания коронавирусом — это минимум с 26 мая 2021 года. Всего заболевших по стране выявили 18 137 137 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 24 апреля, за сутки, в связи с выздоровлением от коронавируса, выписали 10 508 человек, всего выздоровевших — 17 474 628 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 168 россиян, всего от инфекции скончались 374 902 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 8 829 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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