В России за сутки зарегистрировали 8 446 случаев заболевания коронавирусом — минимум с 26 мая 2021 года

За последние сутки в России выявили 8 446 случаев заболевания коронавирусом — это минимум с 26 мая 2021 года. Всего заболевших по стране выявили 18 137 137 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 24 апреля, за сутки, в связи с выздоровлением от коронавируса, выписали 10 508 человек, всего выздоровевших — 17 474 628 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 168 россиян, всего от инфекции скончались 374 902 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 8 829 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко