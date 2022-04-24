Ломовицкий о победе «Рубина» в матче с «Арсеналом»: «Считаю, что заслуженно»

Полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий прокомментировал победу клуба в матче против тульского «Арсенала». По словам футболиста, в плане эмоций это событие даст толчок команде.

— Давно не выигрывали, поэтому очень хотелось взять три очка. Все время чего-то не хватало, что-то не получалось. И вот, наконец, дома победили. Считаю, что заслуженно, — рассказал футболист.

Напомним, сегодня Ломовицкий забил единственный гол в матче против «Арсенала» и тем самым принес победу «Рубину». Спортсмен уточнил, что это его первый гол в игре за казанский клуб.

Фото: rubin-kazan.ru

— Я пришел только зимой, сейчас я играю в атаке и мне хотелось себя проявить. Хорошо, что так получилось, рад, что забил, и главное, что команда набрала три очка. Ребята бились, старались, — приводит слова футболиста пресс-служба «Рубина».

Сегодня казанский клуб обыграл «Арсенал» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Это первая победа «Рубина» за последние шесть туров. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова