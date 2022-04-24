Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Арсеналом» и оценил возвращение на поле Абильдгора

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итог домашнего матча с тульским «Арсеналом» (1:0). Казанцы выиграли впервые за последние шесть туров и сумели обезопасить себя от зоны стыковых матчей. По словам специалиста, его команда намеренно отдала инициативу сопернику в начале игры в расчете на энергозатратную игру.

— Понятно, что мы в начале игры где-то отдали инициативу сопернику, понимали, что у нас небольшое количество замен и придется выдержать всю игру. Но мне кажется, что они [«Арсенал»], не воспользовались тем, что много владели мячом. Мы были гораздо острее в контратаках, забили гол. Ну а во втором тайме мы уже сами по долгу владели мячом, контролировали и создали еще несколько моментов. Считаем, что провели очень качественный поединок, и абсолютно заслуженно одержали победу, — приводит слова Слуцкого корреспондент «Реального времени».

Также наставник «Рубина» оценил игру полузащитника Оливера Абильдгора, вышедшего на поле в форме казанского клуба впервые после возобновления чемпионата. По его словам, выход датчанина усилил защитную линию казанцев.

— На самом деле он не должен был выходить в старте, мы планировали выпустить Мусаева, но перед разминкой он понял, что не готов, — признавался после игры Слуцкий. — Максимум, когда мы хотели выпустить Абильдгора — это второй тайм на 45 минут, потому что он 5 месяцев не играл в футбол. Но на самом деле, когда есть такие фундаментальные игроки в составе, то тренеру намного легче. Он сегодня вышел, зацементировал игру в середине поля, забрал весь подбор, очень грамотно распоряжался на мяче. Конечно же, его выход был значительным усилением для нас.

«Рубин» в 26 турах набрал 29 очков и поднялся на одиннадцатую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

Эрик Добролюбов