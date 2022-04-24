За день из Мариуполя в село Безыменное ДНР эвакуировали 23 ребенка

Фото: скриншот видео Минобороны России

Из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики (ДНР) в течение сегодняшнего дня эвакуировали 149 человек. Такие данные приводит штаб территориальной обороны ДНР.



Уточняется, что за день город покинули в том числе 23 ребенка, передает RT.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне Народная милиция ДНР сообщила о срыве украинскими националистами эвакуации в Мариуполе. С территории завода «Азовсталь» был открыт огонь по объявленному месту сбора мирных жителей возле торгового центра «Порт-сити» на бульваре Шевченко.



Несколько дней назад президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промышленной зоны «Азовстали» в Мариуполе и приказал отменить его. Такое решение глава государства объяснил соображениями сохранения жизни российских военных.



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Диана Жиленкова