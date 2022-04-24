Кудерметова уступила соотечественнице Потаповой в финальном матче WTA в Стамбуле
Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова уступила соотечественнице Анастасии Потаповой в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Стамбуле.
Потапова одержала победу в матче со счетом 6:3, 6:1. Отмечается, что она не получила номер посева на соревнованиях. А уроженка Казани была посеяна под третьим номером, передает ТАСС.
Накануне Кудерметова обыграла румынку Сорану Кырстю в полуфинальном матче турнира WTA со счетом 6:3, 6:3. Во второй круг турнира теннисистка вышла после победы над соотечественницей Мариной Мельниковой.
Также в этом месяце стало известно, что Кудерметова не будет защищать титул в Чарльстоне. «У меня очень приятные воспоминания о прошлом сезоне, когда я выиграла свой первый титул. Надеюсь, мы увидимся в следующем году», — заявила тогда спортсменка.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым