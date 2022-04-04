Вероника Кудерметова не будет защищать титул в Чарльстоне

Действующая чемпионка теннисного турнира в Чарльстоне, уроженка Казани Вероника Кудерметова не будет защищать свой титул в этом году. Об этом пишет «РИА Новости».

«У меня очень приятные воспоминания о прошлом сезоне, когда я выиграла свой первый титул. Надеюсь, мы увидимся в следующем году», — заявила спорстменка.

Фото: pixabay.com

В чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова поднялась с 11-й на десятую строчку. Она набрала 952 очка.



На прошлой неделе Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс обыграла представительниц США Кори Гауфф и Кэти Макналли в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в Майами.

Татьяна Леухина