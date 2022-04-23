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Кудерметова обыграла представительницу Румынии в полуфинальном матче в Стамбуле

18:59, 23.04.2022
Кудерметова обыграла представительницу Румынии в полуфинальном матче в Стамбуле
Фото: wikipedia.org

Уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3.

В финальном матче завтра Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой, передает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Во вторник Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Стамбуле. Она обыграла свою соотечественницу Марину Мельникову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:2, 6:0.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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