Кудерметова обыграла представительницу Румынии в полуфинальном матче в Стамбуле
Уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3.
В финальном матче завтра Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Потаповой, передает ТАСС.
Во вторник Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Стамбуле. Она обыграла свою соотечественницу Марину Мельникову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:2, 6:0.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым