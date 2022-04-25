Льготную ипотеку для IT-специалистов можно будет взять только на новостройки

Льготная ипотека для IT-специалистов будет действовать исключительно на первичном рынке жилья, рассказал заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.



Он выразил надежду на то, что программа льготной ипотеки для IT-специалистов начнет работу уже в мае этого года. ДОМ.РФ — оператор программы, сообщает ТАСС.

В начале марта правительство объявило о новых мера поддержки отечественного IT-сектора. Так, все IT-компании на 3 года освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. Подробнее — в материале «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в РАЭК спрогнозировали, что в апреле состоится вторая волна отъезда IT-специалистов из России — страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли.

Маргарита Головатенко