РАЭК: Россию могут покинуть от 70 до 100 тысяч IT-специалистов

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле состоится вторая волна отъезда IT-специалистов из России. Страну покинут от 70 до 100 тысяч представителей отрасли. Такое мнение выразил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

По его словам, уже уехали 50—70 тысяч специалистов. Вторую волну сдерживают дорогие билеты из России, выросшие цены на жилье за границей, а также сложности с денежными переводами за рубеж.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

РАЭК готова предложить ряд мер, которые поспособствуют сокращению оттока специалистов, среди них, например: создание IT-профсоюза, специальные мероприятия, где IT-специалисты смогут обсудить проблемы отрасли, проведение информационной кампании среди IT-общественности, пишет «РИА Новости».

В начале марта правительство объявило о новых мера поддержки отечественного IT-сектора. Так, все IT-компании на 3 года освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%. Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских компаниях. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина