На реконструкцию здания школы в татарстанском селе Новые Шаши выделят 55,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на реконструкцию здания Новошашинской школы в селе Новые Шаши Атнинского района. Начальная цена договора — 55,5 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

В перечень задач входят демонтажные работы, устройство кровли и перегородки, комплекс работ по усилению проема, внутренняя отделка потолков и стен, устройство водоснабжения, отопления и вентиляции, а также благоустройство территории и т. д.

Фото: Илья Репин

Работы необходимо выполнить до 30 ноября текущего года. Заявки на участие принимаются до 4 мая. Поставщика определят 6 мая.

На этой неделе Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на строительство дополнительного корпуса к зданию гимназии №18 в Приволжском районе Казани. На эти цели предусмотрели 220,4 млн рублей из бюджета республики. Подрядчика должны определить 4 мая.

Диана Жиленкова