Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил против эмбарго на российский газ
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. По его мнению, Россия не будет останавливать поставки газа.
В противном случае пригрозил сложить полномочия, не уточнив, о каких постах идет речь. Шредер возглавляет совет директоров «Роснефти» и является главой комитета акционеров Nord Stream AG, передает «РИА Новости».
На прошлой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, вероятно, лишь через несколько лет. Он отмечал, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что Евросоюз в ближайшие пять-десять лет не сможет полностью заменить российские нефть и газ. Разумная альтернатива для Европы вряд ли вообще существует.
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