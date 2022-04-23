Экс-канцлер ФРГ Шредер выступил против эмбарго на российский газ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил против введения эмбарго на российские энергоносители. По его мнению, Россия не будет останавливать поставки газа.

В противном случае пригрозил сложить полномочия, не уточнив, о каких постах идет речь. Шредер возглавляет совет директоров «Роснефти» и является главой комитета акционеров Nord Stream AG, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

На прошлой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, вероятно, лишь через несколько лет. Он отмечал, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа.



Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что Евросоюз в ближайшие пять-десять лет не сможет полностью заменить российские нефть и газ. Разумная альтернатива для Европы вряд ли вообще существует.



Татьяна Леухина