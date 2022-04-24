Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Челны

Фото: Максим Платонов

В Набережные Челны доставят Благодатный огонь, сходящий накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает Chelny-biz.



Благодатный огонь в храмы Набережных Челнов доставят 25 апреля, в Светлый понедельник.

Сегодня, 24 апреля, огонь доставят в Казань. Вечером в воскресенье митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую пасхальную вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Богослужение начнется в 16:00.

Фото: Максим Платонов

В прошлом году Благодатный огонь доставили в столицу Татарстана 2 мая. Великую пасхальную вечерню совершали в Благовещенском соборе.

Маргарита Головатенко