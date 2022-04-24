Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Челны
В Набережные Челны доставят Благодатный огонь, сходящий накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает Chelny-biz.
Благодатный огонь в храмы Набережных Челнов доставят 25 апреля, в Светлый понедельник.
Сегодня, 24 апреля, огонь доставят в Казань. Вечером в воскресенье митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую пасхальную вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Богослужение начнется в 16:00.
В прошлом году Благодатный огонь доставили в столицу Татарстана 2 мая. Великую пасхальную вечерню совершали в Благовещенском соборе.
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