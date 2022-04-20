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Благодатный огонь доставят в Казань 24 апреля

00:31, 20.04.2022
Благодатный огонь доставят в Казань 24 апреля
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казань вечером 24 апреля доставят Благодатный огонь, сходящий накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Вечером в воскресенье митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую пасхальную вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Начало богослужения в 16:00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году Благодатный огонь доставили в столицу Татарстана 2 мая. Великую пасхальную вечерню совершали в Благовещенском соборе.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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