Благодатный огонь доставят в Казань 24 апреля
В Казань вечером 24 апреля доставят Благодатный огонь, сходящий накануне праздника Пасхи в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.
Вечером в воскресенье митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую пасхальную вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Начало богослужения в 16:00.
В прошлом году Благодатный огонь доставили в столицу Татарстана 2 мая. Великую пасхальную вечерню совершали в Благовещенском соборе.
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