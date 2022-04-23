В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, сообщает «РИА Новости».
Огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного. Теперь она направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить его в Россию.
Специальный рейс привезет огонь во Внуково-3 к пасхальной службе. Огонь доставят в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья. Все желающие смогут зажечь от огня свои лампады в течение Светлой седмицы. Огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.
В Казань Благодатный огонь доставят 24 апреля. Вечером в воскресенье митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую пасхальную вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Богослужение начнется в 16.00.
В прошлом году Благодатный огонь доставили в столицу Татарстана 2 мая. Великую пасхальную вечерню совершали в Благовещенском соборе.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более десяти веков церемония освящения огня проходит в канун православной Пасхи в часовне над Гробом Господним — Кувуклии.
комментарии
Да молчи́т вся́кая плоть челове́ча, и да стои́т со стра́хом и тре́петом, и ничто́же земно́е в себе́ да помышля́ет: Царь бо Ца́рствующих и Госпо́дь госпо́дствующих прихо́дит закла́тися и да́тися в снедь ве́рным. Предхо́дят же сему ли́цы А́нгельстии со вся́ким Нача́лом и Вла́стию, многоочи́тии Херуви́ми и шестокрила́тии Серафи́ми, ли́ца закрыва́юще и вопию́ще песнь: Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа...
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