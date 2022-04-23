В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Фото: Максим Платонов (архив)

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, сообщает «РИА Новости».

Огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного. Теперь она направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить его в Россию.

Специальный рейс привезет огонь во Внуково-3 к пасхальной службе. Огонь доставят в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья. Все желающие смогут зажечь от огня свои лампады в течение Светлой седмицы. Огонь отвезут и в другие города — в Санкт-Петербург, в Сибирь, на Дальний Восток.

В Казань Благодатный огонь доставят 24 апреля. Вечером в воскресенье митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершит великую пасхальную вечерню в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря. Богослужение начнется в 16.00.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году Благодатный огонь доставили в столицу Татарстана 2 мая. Великую пасхальную вечерню совершали в Благовещенском соборе.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более десяти веков церемония освящения огня проходит в канун православной Пасхи в часовне над Гробом Господним — Кувуклии.

Маргарита Головатенко