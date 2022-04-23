Премьер Словакии сообщил о планах оплатить российский газ за май в евро

Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет в евро, как и прежде. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

— Словакия заплатит за российский газ во второй половине мая, как и прежде, в евро. Таков наш план, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера стало известно, что Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях. Компаниям-получателям газа потребуется открыть валютные счета в российском банке. На них покупатель будет зачислять доллары или евро с их последующей конвертацией в рубли для оплаты топлива.

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер отметила, что Европа сможет обходиться без российского газа не дольше шести месяцев. После этого европейская экономика значительно ощутит негативное влияние.



Татьяна Леухина