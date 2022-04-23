В МВФ заявили, что Европа сможет обходиться без российского газа не дольше полугода

Европа сможет обходиться без российского газа не дольше шести месяцев. После этого европейская экономика значительно ощутит негативное влияние от отказа, заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

По его мнению, какого-то одного способа повлиять на ситуацию нет — нужен комплекс мер. Одна из мер — поиск альтернативных источников поставок, к чему уже приступил ряд стран.

Каммер также заявил, что потребители могут в свою очередь снизить потребление энергоресурсов, чтобы «заранее накопить газ» и смягчить эффект от дальнейшего возможного отключения, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пятницу СМИ сообщили, что европейские компании смогут оплачивать купленный в России газ, не нарушая введенные против страны санкции. Для этого компаниям — получателям газа потребуется открыть валютные счета в российском банке. На них покупатель будет зачислять доллары или евро с их последующей конвертацией в рубли для оплаты топлива.



Также президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что если у Европы не будет российского газа, то следующей зимой она столкнется с последствиями. Последствия санкций против российских энергоресурсов еще не будут ощутимы весной и летом текущего года, поскольку запасы в газохранилищах пополнены.



Татьяна Леухина