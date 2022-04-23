В Татарстане судостроительный завод будет строить СПГ-бункеровщики для структур «Газпрома»

Зеленодольский завод имени А.М. Горького, входящий в судостроительную корпорацию «Ак Барс», начнет строительство СПГ-бункеровщиков для «Газпром СПГ технологии». Об этом рассказал председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.

— Если в этом году будет закончено проектирование, то в этом году начнем строительство, — приводит ТАСС его слова.

Точное количество бункеровщиков пока не уточняется.

В конце октября на Зеленодольском заводе заложили многофункциональное аварийно-спасательное судно. Судно такого класса на предприятии будут строить впервые. Корабль будет 15 метров в ширину и 73 метра в длину. Работы обещают завершить в декабре 2024 года.



Татьяна Леухина