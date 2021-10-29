В Татарстане заложили многофункциональное аварийно-спасательное судно

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Татарстане заложили многофункциональное аварийно-спасательное судно. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Судно такого класса на Зеленодольском заводе будут строить впервые. Аварийно-спасательное судно может работать даже в суровых условиях заледеневшего моря. Корабль будет 15 метров в ширину и 73 метра в длину. Работы обещают завершить в декабре 2024 года. Сейчас в морях России несут службу четыре судна нового проекта.

Недавно на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спустили на воду малый ракетный корабль «Град»



Алексей Нечаев