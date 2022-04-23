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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в воскресенье

15:36, 23.04.2022
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в воскресенье
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.

По прогнозу, ночью и утром 24 апреля местами по Татарстану ожидается туман.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воскресенье ночью прогнозируется от -3 до +2 градусов, днем потеплеет до +12.. +17 градусов. В начале следующей недели возможны небольшие дожди.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев ранее рассказал, что в столице Татарстана с начала апреля выпало 91,1 миллиметра осадков. Это почти в три раза больше месячной нормы, которая составляет 32 миллиметра.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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