Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в воскресенье
Синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.
По прогнозу, ночью и утром 24 апреля местами по Татарстану ожидается туман.
В воскресенье ночью прогнозируется от -3 до +2 градусов, днем потеплеет до +12.. +17 градусов. В начале следующей недели возможны небольшие дожди.
Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев ранее рассказал, что в столице Татарстана с начала апреля выпало 91,1 миллиметра осадков. Это почти в три раза больше месячной нормы, которая составляет 32 миллиметра.
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