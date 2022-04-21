В Татарстане в выходные ожидается до +17 градусов, в начале следующей недели — до +19 и дождь

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в выходные установится теплая погода, воздух прогреется до +17 градусов. Осадки в ближайшие субботу и воскресенье маловероятны, в начале следующей недели может пройти небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

В пятницу, 22 апреля, в Татарстане ожидается спокойная погода без осадков. Ночью может похолодать до -4 градусов, а днем воздух прогреется до +7..+12 градусов, сообщили в республиканском Гидрометцентре.

В выходные в Татарстане вероятность осадков небольшая. Ночью в субботу, 23 апреля, ожидается от 0 до -5 градусов, днем — до +10..+15°С. В воскресенье, 24 апреля, ночью прогнозируется от -3 до +2 градусов, днем потеплеет до +12.. +17 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели местами возможен небольшой дождь. Ночью ожидаются плюсовые температуры — от +2 до +7 градусов. Днем в понедельник, 25 апреля, потеплеет до +10..+15°С, во вторник, 26 апреля, до +14..+19°С.

Осадки в Татарстане прекратились сегодня, заявили в Гидрометцентре РТ. Днем зафиксировано от +7 до +12 градусов.

Накануне, 20 апреля, в большинстве районов Татарстана еще наблюдались дожди, местами с туманами. Днем зарегистрировали от +5 до +10 градусов, местами воздух прогрелся до +14°С. Минимальная температура сегодня ночью составила -3 градуса.



Фото: Максим Платонов

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказывал «Реальному времени», что в Казани за первые 17 дней апреля выпало более 60 миллиметров осадков — это две месячные нормы. По его словам, за всю историю метеонаблюдений такого не было.



Отметим, что в Татарстане уже прошла и первая гроза. Вечером 14 апреля ее наблюдали жители Казани и Набережных Челнов.

Татьяна Демина