В Казани с начала апреля выпали почти три месячные нормы осадков

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана с начала апреля выпало 91,1 миллиметра осадков, сообщил со ссылкой на данные станции «Казань-Университет» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев. Это почти в три раза больше месячной нормы, которая составляет 32 миллиметра.

По словам Аухадеева, месячная норма осадков в Казани выпала за первую неделю апреля — 33 миллиметра. За вторую неделю месяца зафиксировали всего 3 мм осадков.

— За третью неделю апреля выпало небывалое количество осадков — две месячные нормы, 56 миллиметров, — рассказал эксперт. По прогнозу Аухадеева, в ближайшие дни в Казани дождей или снега не предвидится.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вместе с этим он не исключает, что в городе до конца апреля может выпасть снег. Однако это маловероятно.



Архивные данные Казанского университета свидетельствуют о том, что в городе выпадал снег в преддверии мая. В прошлом веке его зафиксировали 26 апреля 1968 года, 22 апреля 1970-го и 21 апреля 1981-го. Снег шел в столице Татарстана и 22 апреля 2009, и 23 апреля 2018 года. Наблюдался в том числе и временный снежный покров, сообщает медиапортал КФУ.



По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике в выходные установится теплая погода, воздух прогреется до +17 градусов. Осадки в ближайшие субботу и воскресенье маловероятны, в начале следующей недели может пройти небольшой дождь.



Татьяна Демина