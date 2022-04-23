Главное о коронавирусе на 23 апреля: COVID-19 может стать возбудителем простуды, подъем заболеваемости в мае
В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу
За последние сутки в Татарстане выявлено 232 случая заражения коронавирусом. Всего на 23 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 143 063. Выздоровели за весь период 136 939 человек, в том числе 235 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 962 человека, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 85 человек.
- На 22 апреля в Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 517 924 человека, сообщили в региональном Минздраве. Суточный прирост составил 1 057 человек. Из общего числа вакцинированных вторую прививку получили 1 926 325 граждан. Повторную вакцинацию прошли 294 412 человек.
- Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в республике за неделю снизился на 0,8%. На вчерашний день он оценивался в 44,1%, в то время как на 15 апреля он составлял 44,9%. С начала апреля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане упал на 2,5%. По состоянию на 1 апреля он оценивался в 46,6%.
- 30 апреля в Казани состоится юбилейный ифтар, он пройдет в «Казань Экспо» под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Мероприятие рассчитано на 10 тысяч человек. Первый заместитель генерального директора «Казань Экспо» Игорь Астафьев рассказал, что антиковидные меры продолжат действовать, на мероприятии будут использоваться защитные маски, санитайзеры и бактерицидные излучатели. Подробнее — в материале «реального времени».
За неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 43,7%
За последние сутки в России выявили 8 829 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 030 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 128 691 человек, а выздоровевших — до 17 464 120. За сутки болезнь унесла жизни 171 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 374 734 человека.
- В России с 18 января 2021 года, с начала массовой вакцинации против коронавируса, прививку против COVID-19 сделали 90 320 287 человек. Завершили курс вакцинации, то есть получили два компонента вакцины против COVID-19 уже 86 465 330 россиян. Уровень коллективно иммунитета к коронавирусу в стране на 22 апреля оценивался в 43,7%. Неделю назад он составлял 45,2%.
- Вирусолог Петр Чумаков выразил мнение, что в течение полутора лет коронавирус будет считаться лишь одним из числа вирусных возбудителей простуды. По его словам, через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на конкретном варианте. Коронавирус уже не будет существенно влиять на жизнь людей, поскольку следующие штаммы будут еще мягче, резюмировал учёный.
- Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что подъем заболеваемости, вызванной коронавирусом, в России может произойти во второй половине мая — после праздничных выходных. По его словам, сейчас наибольший всплеск случаев COVID-19 наблюдается в Китае, Гонконге, Корее, Австралии и Новой Зеландии. Там зафиксированы новые вариации «омикрона» — BA.4 и BA.5.
- Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться: в последние дни регистрируется 10 тысяч случаев в день, но тяжело заболевших немного — в стационар направляют до 1,5 тысячи пациентов. Также министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ожидаемые сроки нового витка инфекции — май и начало июня. Отмечается, что у населения упал и интерес к вакцинации — в некоторых регионах стали закрывать за ненадобностью «лишние» прививочные пункты.
- Иммунолог Владимир Болибок сообщил, что коронавирус может вызвать довольно серьезные повреждения мозга. По его словам, существует два основных типа таких последствий, к которым относятся сосудистые нарушения и воспалительные процессы в тканях мозга. Они могут привести к тромбозу, который, в свою очередь, приводит к инсультам и микроинсультам, пояснил эксперт.
- Власти Санкт-Петербурга снимут с 25 апреля ковидные ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и других предприятиях общественного питания, а также разрешат открыть танцполы. Кроме того, с понедельника разрешается индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек.
- Начальник отдела эпидемиологического надзора Петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева сообщила, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась, но есть риск новой волны заболеваемости после майских праздников. Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева также считает, что возможны подъемы заболеваемости, и сейчас — благоприятное время, чтобы сделать повторную вакцинацию против СOVID-19.
- Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о продлении действующих ограничений по коронавирусу, включая масочный режим, до 31 мая. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах. В ведомстве призвали аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений.
- В Нижегородской области продолжает снижаться коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19 — к 22 апреля он оценивался в 41%. В конце марта показатель составлял 47,2%. Прививки от коронавируса сделали 1,96 млн жителей региона, полный курс вакцинации прошли 1,88 млн граждан. Всего с начала пандемии в регион поступило более 2,39 млн доз вакцины от COVID-19.
- Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский разрешил проводить в регионе культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия, которые были запрещены с осени из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что в области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности. За последние сутки в регионе выявлено 73 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии им заразились более 109,8 тысячи человек, из них 105,4 тысячи пациентов выздоровели, свыше 3 тысяч умерли.
- Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил, что загрузка коечного фонда в регионе составляет 65%. В данный момент идет плановое сокращение коек на 86%. Он отметил, что в связи с сокращением фонда сократилось и количество медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, с 4 700 до 2 423 человек.
- Власти Псковской области, где общее число зараженных коронавирусом превысило отметку в 109 тысяч человек, продлили карантин до конца мая. По данным властей, за последние сутки в регионе выявлено 56 новых случаев заражения этой инфекцией, что почти вдвое меньше, чем две недели назад. Тогда, 8 апреля, было выявлено 95 случаев коронавируса.
- Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин рассказал, что очередная волна заболеваемости COVID-19 в регионе ожидается в конце мая — начале июня и может быть связана с ежегодным сезонным туристическим притоком в регион рыбаков-любителей. По его словам, в области проводится ежедневный мониторинг и отслеживается количество поступивших больных.
Гонконг объявил об открытии города для иностранных путешественников в мае
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 508 723 311 человек, 6 215 628 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 952 268). На второй строчке — Индия (43 054 952), на третьей — Бразилия (30 338 697), на четвертой — Франция (28 354 529), на пятой — Великобритания (22 106 306).
Больше всего смертей зафиксировано в США (991 169). За ними следуют Бразилия (662 802), Индия (522 149), Россия (367 036, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 033).
- Гонконг объявил об открытии города для иностранных путешественников в мае. Так, впервые с начала пандемии нерезиденты смогут приехать в один из крупнейших азиатских финансовых центров мира — уточняется, что въезд будет разрешен только привитым туристам. Согласно новым правилам, путешественникам нужно будет пройти экспресс-тест на COVID-19 в аэропорту, а затем отправиться в специальный карантинный отель на семь дней.
- Медики из США не обнаружили свидетельств того, что вакцинация от COVID-19 при помощи РНК-вакцин ведет к развитию проблем с искусственным оплодотворением яйцеклеток и зачатием ребенка в «пробирке». Отмечается, что весной прошлого года медики из Израиля обнаружили, что РНК-вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna в крайне редких случаях вызывают миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы, его осложнения могут приводить к развитию сердечной недостаточности или внезапной остановке сердца.
- Научный сотрудник Kaiser Permanente в Пасадене (США) Сара Тартоф рассказала, что эффективность защиты от тяжелых форм COVID-19, предоставляемая вакциной Pfizer, резко снижается примерно через три месяца после ревакцинации. Это говорит о необходимости учащения повторных вакцинаций. По ее словам, возникновение дельта- и омикрон-штаммов коронавируса породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые версии вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить использование вакцины Comirnaty в качестве бустера после первичной вакцинации другим препаратом от коронавируса. Вакцина Comirnaty разработана американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Препарат уже разрешен в ЕС для первичной вакцинации взрослых и детей с шести лет, а также бустерной вакцинации взрослых и подростков с 12 лет.
- Известный греческий кинорежиссер и поэт Ровирос Мантулис скончался на 93-м году жизни. Он умер 21 апреля в парижской больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. Соболезнования направила министр культуры и спорта Греции Лина Мендони: «Режиссер, поэт, интеллектуал, педагог, обозреватель», — сказала она об умершем.
комментарии