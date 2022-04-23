Главное о коронавирусе на 23 апреля: COVID-19 может стать возбудителем простуды, подъем заболеваемости в мае

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу

За последние сутки в Татарстане выявлено 232 случая заражения коронавирусом. Всего на 23 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 143 063. Выздоровели за весь период 136 939 человек, в том числе 235 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 962 человека, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 85 человек.

На 22 апреля в Татарстане от коронавируса провакцинировали 2 517 924 человека, сообщили в региональном Минздраве. Суточный прирост составил 1 057 человек. Из общего числа вакцинированных вторую прививку получили 1 926 325 граждан. Повторную вакцинацию прошли 294 412 человек.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в республике за неделю снизился на 0,8%. На вчерашний день он оценивался в 44,1%, в то время как на 15 апреля он составлял 44,9%. С начала апреля уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане упал на 2,5%. По состоянию на 1 апреля он оценивался в 46,6%.

Фото: Максим Платонов

30 апреля в Казани состоится юбилейный ифтар, он пройдет в «Казань Экспо» под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Мероприятие рассчитано на 10 тысяч человек. Первый заместитель генерального директора «Казань Экспо» Игорь Астафьев рассказал, что антиковидные меры продолжат действовать, на мероприятии будут использоваться защитные маски, санитайзеры и бактерицидные излучатели. Подробнее — в материале «реального времени».

За неделю уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 43,7%

За последние сутки в России выявили 8 829 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 030 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 128 691 человек, а выздоровевших — до 17 464 120. За сутки болезнь унесла жизни 171 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 374 734 человека.

В России с 18 января 2021 года, с начала массовой вакцинации против коронавируса, прививку против COVID-19 сделали 90 320 287 человек. Завершили курс вакцинации, то есть получили два компонента вакцины против COVID-19 уже 86 465 330 россиян. Уровень коллективно иммунитета к коронавирусу в стране на 22 апреля оценивался в 43,7%. Неделю назад он составлял 45,2%.

Вирусолог Петр Чумаков выразил мнение, что в течение полутора лет коронавирус будет считаться лишь одним из числа вирусных возбудителей простуды. По его словам, через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на конкретном варианте. Коронавирус уже не будет существенно влиять на жизнь людей, поскольку следующие штаммы будут еще мягче, резюмировал учёный.

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что подъем заболеваемости, вызванной коронавирусом, в России может произойти во второй половине мая — после праздничных выходных. По его словам, сейчас наибольший всплеск случаев COVID-19 наблюдается в Китае, Гонконге, Корее, Австралии и Новой Зеландии. Там зафиксированы новые вариации «омикрона» — BA.4 и BA.5.

Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться: в последние дни регистрируется 10 тысяч случаев в день, но тяжело заболевших немного — в стационар направляют до 1,5 тысячи пациентов. Также министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ожидаемые сроки нового витка инфекции — май и начало июня. Отмечается, что у населения упал и интерес к вакцинации — в некоторых регионах стали закрывать за ненадобностью «лишние» прививочные пункты.

Иммунолог Владимир Болибок сообщил, что коронавирус может вызвать довольно серьезные повреждения мозга. По его словам, существует два основных типа таких последствий, к которым относятся сосудистые нарушения и воспалительные процессы в тканях мозга. Они могут привести к тромбозу, который, в свою очередь, приводит к инсультам и микроинсультам, пояснил эксперт.

Власти Санкт-Петербурга снимут с 25 апреля ковидные ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и других предприятиях общественного питания, а также разрешат открыть танцполы. Кроме того, с понедельника разрешается индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек.

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Начальник отдела эпидемиологического надзора Петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева сообщила, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась, но есть риск новой волны заболеваемости после майских праздников. Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева также считает, что возможны подъемы заболеваемости, и сейчас — благоприятное время, чтобы сделать повторную вакцинацию против СOVID-19.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о продлении действующих ограничений по коронавирусу, включая масочный режим, до 31 мая. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о превышении порога заболеваемости COVID-19 в 46 регионах. В ведомстве призвали аккуратно подходить к снятию антикоронавирусных ограничений.

В Нижегородской области продолжает снижаться коллективный иммунитет к коронавирусу COVID-19 — к 22 апреля он оценивался в 41%. В конце марта показатель составлял 47,2%. Прививки от коронавируса сделали 1,96 млн жителей региона, полный курс вакцинации прошли 1,88 млн граждан. Всего с начала пандемии в регион поступило более 2,39 млн доз вакцины от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский разрешил проводить в регионе культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия, которые были запрещены с осени из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что в области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности. За последние сутки в регионе выявлено 73 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии им заразились более 109,8 тысячи человек, из них 105,4 тысячи пациентов выздоровели, свыше 3 тысяч умерли.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил, что загрузка коечного фонда в регионе составляет 65%. В данный момент идет плановое сокращение коек на 86%. Он отметил, что в связи с сокращением фонда сократилось и количество медицинских работников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, с 4 700 до 2 423 человек.

Власти Псковской области, где общее число зараженных коронавирусом превысило отметку в 109 тысяч человек, продлили карантин до конца мая. По данным властей, за последние сутки в регионе выявлено 56 новых случаев заражения этой инфекцией, что почти вдвое меньше, чем две недели назад. Тогда, 8 апреля, было выявлено 95 случаев коронавируса.

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Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин рассказал, что очередная волна заболеваемости COVID-19 в регионе ожидается в конце мая — начале июня и может быть связана с ежегодным сезонным туристическим притоком в регион рыбаков-любителей. По его словам, в области проводится ежедневный мониторинг и отслеживается количество поступивших больных.

Гонконг объявил об открытии города для иностранных путешественников в мае

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 508 723 311 человек, 6 215 628 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 952 268). На второй строчке — Индия (43 054 952), на третьей — Бразилия (30 338 697), на четвертой — Франция (28 354 529), на пятой — Великобритания (22 106 306).



Больше всего смертей зафиксировано в США (991 169). За ними следуют Бразилия (662 802), Индия (522 149), Россия (367 036, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 033).

Гонконг объявил об открытии города для иностранных путешественников в мае. Так, впервые с начала пандемии нерезиденты смогут приехать в один из крупнейших азиатских финансовых центров мира — уточняется, что въезд будет разрешен только привитым туристам. Согласно новым правилам, путешественникам нужно будет пройти экспресс-тест на COVID-19 в аэропорту, а затем отправиться в специальный карантинный отель на семь дней.

Медики из США не обнаружили свидетельств того, что вакцинация от COVID-19 при помощи РНК-вакцин ведет к развитию проблем с искусственным оплодотворением яйцеклеток и зачатием ребенка в «пробирке». Отмечается, что весной прошлого года медики из Израиля обнаружили, что РНК-вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna в крайне редких случаях вызывают миокардит — воспалительное заболевание сердечной мышцы, его осложнения могут приводить к развитию сердечной недостаточности или внезапной остановке сердца.

Фото: realnoevremya.ru

Научный сотрудник Kaiser Permanente в Пасадене (США) Сара Тартоф рассказала, что эффективность защиты от тяжелых форм COVID-19, предоставляемая вакциной Pfizer, резко снижается примерно через три месяца после ревакцинации. Это говорит о необходимости учащения повторных вакцинаций. По ее словам, возникновение дельта- и омикрон-штаммов коронавируса породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые версии вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало разрешить использование вакцины Comirnaty в качестве бустера после первичной вакцинации другим препаратом от коронавируса. Вакцина Comirnaty разработана американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Препарат уже разрешен в ЕС для первичной вакцинации взрослых и детей с шести лет, а также бустерной вакцинации взрослых и подростков с 12 лет.

Фото: ru.wikipedia.org

Известный греческий кинорежиссер и поэт Ровирос Мантулис скончался на 93-м году жизни. Он умер 21 апреля в парижской больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. Соболезнования направила министр культуры и спорта Греции Лина Мендони: «Режиссер, поэт, интеллектуал, педагог, обозреватель», — сказала она об умершем.

Максим Кокунин