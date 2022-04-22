Россия предоставила Белоруссии отсрочку по уплате долга на год

Россия предоставила Белоруссии отсрочку примерно на год по выплате более $1 миллиарда в рамках обязательств по выданным кредитам. Об этом сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

— Что касается Российской Федерации, то по сути на год нам предоставлена отсрочка по платежам… даже не на календарный год, а больше, — заявил он в интервью телеканалу «Беларусь 1» (цитата по «РИА Новости»).

Фото: commons.wikimedia.org

В конце марта министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщал, что Минск с Москвой достигли договоренности о смещений отдельных платежей по российским госкредитам на 5-6 лет.

В прошлом году в ходе переговоров президент России Владимир Путин договорился о перечислении Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России. Общий объем кредита, предоставляемого республике, — $1,5 млрд.



Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко объявил, что Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Также он сообщил, что РФ проведет реструктуризацию кредитной задолженности Белоруссии.

Татьяна Леухина