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Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

20:08, 14.03.2022
Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы
Фото: commons.wikimedia.org

Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Стороны также проработают более оптимальную цену на российскую нефть, пишет ТАСС. Также Россия проведет реструктуризацию кредитной задолженности Белоруссии.

Сегодня Головченко встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и заявил, что Россия ускорит реализацию мер поддержки республике в связи с расширением санкций.

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