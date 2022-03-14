Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы

Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Стороны также проработают более оптимальную цену на российскую нефть, пишет ТАСС. Также Россия проведет реструктуризацию кредитной задолженности Белоруссии.

Сегодня Головченко встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и заявил, что Россия ускорит реализацию мер поддержки республике в связи с расширением санкций.