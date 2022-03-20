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Минск и Москва договорились об отсрочке платежей по кредитам

21:59, 20.03.2022
Минск и Москва договорились об отсрочке платежей по кредитам
Фото: t.me/soyuz_by

Минск с Москвой достигли договоренности о смещений отдельных платежей по российским госкредитам на 5-6 лет. Об этом сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

— По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России, — передает ТАСС его слова.

Фото: commons.wikimedia.org

В прошлом году в ходе переговоров президент России Владимир Путин договорился о перечислении Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России. Общий объем кредита, предоставляемого республике, — $1,5 млрд.

В минувший понедельник белорусский премьер-министр Роман Головченко объявил, что Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Также РФ проведет реструктуризацию кредитной задолженности Белоруссии.

Татьяна Леухина
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