Минск и Москва договорились об отсрочке платежей по кредитам

Минск с Москвой достигли договоренности о смещений отдельных платежей по российским госкредитам на 5-6 лет. Об этом сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

— По сути, мы имеем перенос сроков, которые позволят нам в данный момент не отвлекать ресурсы для того, чтобы мы обслуживали наши обязательства и погашали их с нашими партнерами из России, — передает ТАСС его слова.

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В прошлом году в ходе переговоров президент России Владимир Путин договорился о перечислении Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России. Общий объем кредита, предоставляемого республике, — $1,5 млрд.



В минувший понедельник белорусский премьер-министр Роман Головченко объявил, что Россия и Белоруссия отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. Также РФ проведет реструктуризацию кредитной задолженности Белоруссии.

Татьяна Леухина