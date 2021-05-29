Песков прокомментировал данные о новой экономической помощи Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не ставил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о дополнительной экономической помощи Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: kremlin.ru

Стороны согласовали вопрос о перечислении Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России. Общий объем кредита, предоставляемого республике, — $1,5 млрд. Деньги поступят до конца июня.

— Но, по крайней мере, для этого не остается никаких препятствий, все согласовано, — передает ТАСС слова Пескова.

Также стороны договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города.