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Минобороны России: на крейсере «Москва» погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести

22:14, 22.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Минобороны России: на крейсере «Москва» погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести
Фото: mil.ru

Из членов экипажа крейсера «Москва» погиб один человек, 27 пропали без вести. Об этом сообщили в Минобороны России.

Остальных 396 членов экипажа эвакуировали на корабли Черноморского флота и доставили в Севастополь, передает «РИА Новости».

В военном ведомстве добавили, что в результате пожара 13 апреля ракетный крейсер получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату.

Фото: wikipedia.org / Luis Díaz-Bedia Astor

Абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера «Москва» пожелали продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

Инцидент произошел на прошлой неделе. В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Отмечалось, что крейсер сохраняет плавучесть. Однако позже вечером корабль затонул во время буксировки в порт назначения из-за повреждений корпуса.

Татьяна Леухина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Светлая память. Надо было поставить корабль как памятник и не дать ему погибнуть. Все же понимали его время прошло. Но он успел передать. Слава.
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