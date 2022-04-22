Минобороны России: на крейсере «Москва» погиб один военнослужащий, 27 пропали без вести

Из членов экипажа крейсера «Москва» погиб один человек, 27 пропали без вести. Об этом сообщили в Минобороны России.

Остальных 396 членов экипажа эвакуировали на корабли Черноморского флота и доставили в Севастополь, передает «РИА Новости».

В военном ведомстве добавили, что в результате пожара 13 апреля ракетный крейсер получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса. Попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату.

Фото: wikipedia.org / Luis Díaz-Bedia Astor

Абсолютное большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы крейсера «Москва» пожелали продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

Инцидент произошел на прошлой неделе. В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Отмечалось, что крейсер сохраняет плавучесть. Однако позже вечером корабль затонул во время буксировки в порт назначения из-за повреждений корпуса.

Татьяна Леухина