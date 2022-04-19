В КФУ откроют психологическую клинику

В КФУ заработает психологическая клиника. Проект направлен на оказание помощи студентам и их поддержку в решении разных психологических проблем, сообщается на сайте вуза.

Эксперты Казанского межрегионального центра экспертиз ИПиО КФУ и Ресурсного центра координации психологических служб РТ «Ориентир» провели в прошлом году исследование безопасности образовательной среды. Согласно этим данным, в образовательной среде есть неблагоприятная психологическая атмосфера. Среди студентов первого курса очной формы обучения сконцентрировано наибольшее количество лиц, имеющих высокий уровень агрессии и находящихся в депрессивном состоянии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института психологии и образования Ляйсан Рыбакова рассказала, что у респондентов в возрастной категории 18—23 года выявили тенденцию к неодобрению действующих норм общества; фиксируется рост доверия и одобрения информации из неконтролируемого интернет-пространства; наблюдается снижение доверия к традиционным СМИ; патриотические и идеологические нарративы не воспринимаются. Это и послужило причиной создания проекта психологической помощи.

Сейчас ведется подготовка более 540 студентов бакалавриата, магистратуры по направлениям «Психология», «Клиническая психология», «Психолого-педагогическое образование».

В психологической клинике студенты смогут получить помощь по различным направлениям. Они могут обращаться из-за проблем с адаптацией в университете, успеваемостью и развитием способностей. Также специалисты смогут помогать с различными психическими и психологическими отклонениями, личностными и семейными трудностями.

В Институте психологии и образования планируют запустить проект уже в 2022 году. А в 2023-м будет введена в работу горячая линия психологической помощи, сообщается на сайте КФУ.



Опрос, проведенный в апреле, показал, что 73% жителей Казани пожаловались на повышение уровня стресса в последнее время. С февраля по март количество обращений к психологам выросло на 23%, тогда как за аналогичный период прошлого года оно увеличилось лишь на 3%.



Татьяна Леухина