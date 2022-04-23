РЖД летом увеличит количество мест в поездах на юг России

РЖД увеличат количество мест в летних поездах в южные города России до 8,5 миллиона. Это на 6% больше показателя 2021 года.

Этим летом на поездах планируется перевести 40 млн человек.

— Если потребуется больше, увеличим это количество. Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа, — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

РЖД планирует запустить 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных. 85 из них направятся на юг. 37 поездов назначены в Анапу, 31 — в Адлер, 13 — в Новороссийск и по два состава в Кисловодск и Ейск.

В понедельник Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 3:45 часов 25 апреля. Ограничения на полеты продлены в 11 российских аэропортах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.



В конце марта гендиректор холдинга Олег Белозеров отмечал, что РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны из-за проблем с авиаперевозками и для этого могут немного уменьшить объемы отправок грузов. При этом стоимость билетов не планируется увеличивать.



Татьяна Леухина