Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга до 25 апреля

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 03.45 часов по московскому времени 25 апреля, сообщает RT со ссылкой на Росавиацию.



Ограничения на полеты продлены в 11 российских аэропортах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Для транспортировки пассажиров в эти аэропорты рекомендуется организовать их перевозку по альтернативным маршрутам — с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Фото: realnoevremya.ru

До этого Росавиация продлевала ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России на недельные сроки — в прошлый раз сообщалось об ограничении до 19 апреля, еще неделей ранее — до 13 апреля.

Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Маргарита Головатенко