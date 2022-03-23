В РЖД пообещали, что билеты на поезда на юг не подорожают

РЖД готовы перевезти большее число пассажиров на юг страны из-за проблем с авиаперевозками и для этого могут немного уменьшить объемы отправок грузов. Об этом заявил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

Отдельно он подчеркнул, что стоимость билетов не увеличится.

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— Мы считаем важным сохранить обязательно без удорожания стоимость пассажирских билетов. Будем максимально придерживаться в этом году этих принципов, — приводит «РИА Новости» его слова.

В минувшую пятницу режим закрытого неба на юге России, введенный 24 февраля, в очередной раз продлили — до 26 марта. Это коснулось аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Симферополе, в Белгороде, Брянске, Орле, Курске и Воронеже.



Татьяна Леухина