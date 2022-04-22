С начала года в Татарстане Следком возбудил более 1,4 тысячи уголовных дел

По итогам первого квартала 2022 года в СУ Следственного комитета России по Татарстану возбудили 1 442 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За январь — март 2022 года татарстанскими следователями раскрыто 1 507 преступлений. Из них 242 — коррупционные, 703 — тяжкие и особо тяжкие. Завершено расследование 36 уголовных дел о 63 преступлениях, совершенных в предыдущие года.

Кроме того, с начала 2022 года потерпевшим по завершенным уголовным делам возместили свыше 1,3 млрд рублей имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений. В первом квартале в ведомстве рассмотрели 1 663 обращения и приняли более 3 тысяч граждан.



Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным отчета МВД России о состоянии и динамике преступности в регионах страны, в 2021 году в Татарстане зарегистрировали 51 933 преступления. Их число снизилось на 3,6%.

Диана Жиленкова