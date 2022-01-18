В Татарстане в 2021 году зарегистрировали почти 52 тысячи преступлений

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за 2021 год зарегистрировали 51 933 преступления. Их количество сократилось на 3,6%, следует из отчета Министерства внутренних дел России о состоянии и динамике преступности в регионах страны.

В частности, за январь — декабрь 2021-го в Татарстане зарегистрировали 15 534 тяжких и особо тяжких преступления. В этой категории в прошлом году закрыли 5 401 дело.

Кроме того, Татарстан попал в список регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или в сфере компьютерной информации в общей структуре преступности. В списке республику опережают Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

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Всего в России с января по декабрь 2021-го зарегистрировали 2 004 404 преступления. Из них 383 654 — в Приволжском федеральном округе. Татарстан среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных преступлений опередила лишь Башкирия — там в прошлом году произошло 52 437 преступлений.

В Следкоме заявили, что Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского округа по количеству налоговых преступлений. Наибольшие суммы ущерба от таких преступлений зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.



Татьяна Демина