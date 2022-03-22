В Татарстане открыть пассажирскую навигацию планируется 30 апреля
В Татарстане открытие пассажирской навигации запланировано на 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Во время совещания по вопросам организации пассажирской навигации 2022 года судоходным компаниям рекомендовали своевременно завершить все ремонтные и подготовительные работы на судах и дебаркадерах.
Для обеспечения безопасности судоходства им нужно провести работы по производству тральных работ и своевременно выставить навигационные знаки на судоходные трассы по маршрутам движения пассажирского флота, осуществляющего пригородные перевозки.
В 2021 году пассажирская навигация по Волге в Татарстане завершилась 25 октября. Она закрылась на 2 недели раньше, так как на реке наблюдался низкий уровень воды. Навигация по Каме также закрылась раньше запланированного срока из-за обмеления реки.
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