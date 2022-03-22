В Татарстане открыть пассажирскую навигацию планируется 30 апреля

В Татарстане открытие пассажирской навигации запланировано на 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Во время совещания по вопросам организации пассажирской навигации 2022 года судоходным компаниям рекомендовали своевременно завершить все ремонтные и подготовительные работы на судах и дебаркадерах.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Для обеспечения безопасности судоходства им нужно провести работы по производству тральных работ и своевременно выставить навигационные знаки на судоходные трассы по маршрутам движения пассажирского флота, осуществляющего пригородные перевозки.

В 2021 году пассажирская навигация по Волге в Татарстане завершилась 25 октября. Она закрылась на 2 недели раньше, так как на реке наблюдался низкий уровень воды. Навигация по Каме также закрылась раньше запланированного срока из-за обмеления реки.

Татьяна Леухина