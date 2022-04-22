Исследование: в Татарстане интерес к пасхальному декору вырос в 2,5 раза

Фото: Максим Платонов

В преддверии Пасхи спрос на пищевые красители в Казани и Татарстане увеличился в 7,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А интерес к пасхальному декору вырос в 2,5 раза, сообщили в Ozon.



Подставки для яиц стали покупать в 3,5 раза чаще. А спрос на термонаклейки возрос в 2,3 раза. Формы для куличей стали популярнее в девять раз. На праздничном столе татарстанцев появится и самодельная творожная пасха, продажи форм для которой возросли более чем в три раза.



Фото: pixabay.com

Самыми популярными цветами для покраски яиц стали розовый, синий и красный. Причем вкусы татарстанцев совпадают с предпочтениями жителей Санкт-Петербурга. В других регионах популярными стали другие цвета. Например, в Калининграде предпочитают перламутровые оттенки.

Согласно результатам исследования сервиса «СберМаркет», в Казани стоимость готового кулича в 2022 году оценивается в среднем в 320 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания яиц (12—15 граммов) — 58,61 рубля, а свечей (4 штуки) — 169 рублей. Пасхальный стол в целом обойдется жителям России в 981 рубль.

Диана Жиленкова