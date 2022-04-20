Исследователи выяснили стоимость пасхального стола в Казани

В Казани стоимость готового кулича в 2022 году составляет в среднем 320 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания яиц (12—15 граммов) — 58,61 рубля, а свечей (4 штуки) — 169 рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «СберМаркет» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Стоимость готового кулича в 2022 году в России составляет в среднем 320 рублей, десятка яиц — 90 рублей, набора для окрашивания яиц (12—15 г) — 82 рубля, а свечей (4 шт.) — 139 рублей. Те, кто собирается готовить творожную пасху, потратят на 500 г творога, сгущенку и сливочное масло в среднем 350 рублей.

Пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в 981 рубль. Аналитики отмечают, что средняя стоимость угощений для праздничного стола осталась на уровне прошлого года — в 2021-м россияне потратили на него 1 тысячу рублей.

Фото: wikimedia.org

Отмечается, что в середине апреля россияне стали чаще покупать продукты для пасхального стола онлайн. В этом году за неделю до праздника — с 11 по 17 апреля — больше всего вырос спрос на набор для окрашивания яиц — его стали покупать в девять раз чаще, чем на предыдущей неделе (с 4 по 10 апреля). Продажи готового пасхального кулича увеличились в пять раз, а форм для выпечки кулича — в четыре раза.

В прошлом году в Татарстане зафиксировали самые низкие цены на продукты для приготовления кулича среди регионов в ПФО — 283 рубля 41 копейку. Самый дорогой кулич был в Нижегородской области, расходы на его приготовление составляли 334 рубля 82 копейки.



Татьяна Леухина