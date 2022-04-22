Татарстан получит 230 млн рублей на создание модульных гостиниц
Татарстан получит 230 млн рублей на возведение модульных гостиниц общей емкостью не менее 2,5 тысячи номеров. Также средства пойдут на обустройство другой туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства России.
Всего такую поддержку от властей страны получат 19 регионов. Общий объем выделенных средств составляет 4 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
— Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми, — пояснил он.
Как отметил премьер-министр, благодаря поддержке местных инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц не только увеличится номерной фонд, но и появятся новые рабочие места. Такую инициативу уже поддержали представители бизнеса, которые готовы вложить в эти проекты еще свыше 4,5 млрд рублей.
Недавно стало известно, что в предстоящие майские праздники в столице Татарстана ожидается более 100 тысяч туристов. Как рассказала директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова, средняя загрузка гостиничных объектов на этот период оценивается в 60—90%. Всего в Казани открыто почти 230 гостиничных объектов, готовых принять более 16 тысяч туристов.
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