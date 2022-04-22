Татарстан получит 230 млн рублей на создание модульных гостиниц

Фото: Максим Платонов

Татарстан получит 230 млн рублей на возведение модульных гостиниц общей емкостью не менее 2,5 тысячи номеров. Также средства пойдут на обустройство другой туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства России.



Всего такую поддержку от властей страны получат 19 регионов. Общий объем выделенных средств составляет 4 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru

— Каким бы красивым и уникальным ни было место, если там нет хотя бы базовых условий комфорта, оно не станет популярным. Тем более что многие путешествуют с детьми, — пояснил он.

Как отметил премьер-министр, благодаря поддержке местных инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц не только увеличится номерной фонд, но и появятся новые рабочие места. Такую инициативу уже поддержали представители бизнеса, которые готовы вложить в эти проекты еще свыше 4,5 млрд рублей.

Недавно стало известно, что в предстоящие майские праздники в столице Татарстана ожидается более 100 тысяч туристов. Как рассказала директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова, средняя загрузка гостиничных объектов на этот период оценивается в 60—90%. Всего в Казани открыто почти 230 гостиничных объектов, готовых принять более 16 тысяч туристов.

Диана Жиленкова