Пивоваренная корпорация AB InBev продает долю в российском СП — завод AB InBev Efes есть в Казани

Международная пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev объявила о продаже пакета акций совместного предприятия в России AB InBev Efes, у которого есть завод в том числе в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение корпорации.



Сейчас корпорация ведет активные переговоры по вопросу продажи с турецким предприятием Anadolu Efes. В сообщении компании подчеркивается, что AB InBev продолжает поддерживать сотрудников и их семьи, а еще оказывать Украине гуманитарную помощь. В поддержку уволенного персонала включена финансовая помощь.

AB InBev Efes — совместное предприятие на территории России партнеров AB InBev и Anadolu Efes с контрольной долей у последней. Завод AB InBev Efes в Казани — один из старейших заводов России — в 2017 году он праздновал свое 150-летие. Его производственная мощность составляет 3,4 гектолитров. Сейчас на заводе производится десять брендов, среди которых «Старый мельник», «Белый медведь», Gold mine Beer, «Жигулевское бочковое и другие.

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В марте международная пивоваренная компания Heineken объявила о приостановке производства и реализации пива под брендом Heineken. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании, расположенные на территории РФ, продолжат работу в штатном режиме.

Маргарита Головатенко