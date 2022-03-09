Heineken приостанавливает производство под своим брендом в России

Международная пивоваренная компания Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что при этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании, расположенные на территории РФ, продолжат работу в штатном режиме. Также сообщается, что Heineken отказывается от получения финансовой выгоды от операционной деятельности своего подразделения в России. Это означает, что концерн не будет получать денежные средства и дивиденды от него.

Фото: pixabay.com

Накануне американские корпорации The Coca-Cola Company и PepsiCo заявили, что приостанавливают свою деятельность на территории России. «Coca-Cola HBC Россия» принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.



Дарья Акимова