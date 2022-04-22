Трамп заявил, что США находятся в «самом опасном моменте в истории»

Нынешнее руководство США не уважают и не боятся в мире, и это привело к самому опасному моменту во всеобщей истории, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.



— Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности, — приводит «РИА Новости» его слова.

Политик считает, что мир находится в опасности из-за огромной мощи современного оружия, которым обладают многие страны: «У нас оно есть, у других оно есть. Но раньше не было ничего подобного».

Фото: pxhere.com

Говоря об оружии, ранее Трамп заявил, что американское ядерное оружие сильнее российского, и назвал это своей заслугой.

Маргарита Головатенко