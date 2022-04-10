Трамп заявил, что американское ядерное оружие сильнее российского

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американское ядерное оружие сильнее российского, и назвал это своей заслугой, сообщает «Интерфакс».



— Вы знаете, у нас есть ядерный потенциал, который я перестроил вместе со всеми вооруженными силами. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас, правда, самые мощные ядерные силы, — сказал экс-президент.

Он также обратился к президенту России Владимиру Путину, и сказал, что ему «тоже не следует об этом говорить».

Фото: pxhere.com

Трамп отметил, что победил на выборах, украденных Байденом, и что, вероятно, будет баллотироваться в президенты в третий раз.

Маргарита Головатенко