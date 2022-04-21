В Казани женщина пытается вернуть маленького сына, которого забрал бывший муж и не отдает — видео

В Казани женщина пытается забрать полуторагодовалого сына, которого отец забрал без ее ведома. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Конфликт молодые люди не могут решить еще с прошлого года. В декабре Московский суд Казани вынес решение в пользу мамы: видеться с папой ребенок должен был в определенные дни и только в присутствии матери. Отца это не устроило, он подал апелляцию.

Однако в начале марта отец забрал малыша и с тех пор о его судьбе женщине ничего не известно. Родители встретились в Верховном суде Татарстана. Он рекомендовал пройти процедуру «медиации» — диалог с участием квалифицированных психологов для примирения сторон.