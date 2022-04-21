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Из Казани в Чебоксары будут курсировать пассажирские судна «Чайка-СПГ»

17:53, 21.04.2022 2
Из Казани в Чебоксары будут курсировать пассажирские судна «Чайка-СПГ»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Между Казанью и Чебоксарами запустят речные пассажирские суда «Чайка-СПГ», работающие на сжиженном природном газе. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Старт пассажирских перевозок между столицами Татарстана и Чувашии намечен на 1 июня. Ранее стало известно, что на речном маршруте запустят теплоходы «Валдай 45Р».

— Они взаимно будут друг друга дополнять и будут создавать больше удобства для людей, которые выберут себе вариант движения по реке из Чебоксар в Казань. При этом можно будет выйти и в других городах по пути. Мы планируем соответствующие остановки в Мариинском Посаде, а в последующем — в Козловке, — приводит слова Николаева официальный портал органов власти Чувашии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край вошли в единый национальный речной туристический маршрут. По проекту «Волжское путешествие» будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновляться речной флот.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктураБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:38
    ого, это сколько ж они будут туда ехать)
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  • Анонимно 18:40
    далеко
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