Из Казани в Чебоксары будут курсировать пассажирские судна «Чайка-СПГ»

Между Казанью и Чебоксарами запустят речные пассажирские суда «Чайка-СПГ», работающие на сжиженном природном газе. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.



Старт пассажирских перевозок между столицами Татарстана и Чувашии намечен на 1 июня. Ранее стало известно, что на речном маршруте запустят теплоходы «Валдай 45Р».



— Они взаимно будут друг друга дополнять и будут создавать больше удобства для людей, которые выберут себе вариант движения по реке из Чебоксар в Казань. При этом можно будет выйти и в других городах по пути. Мы планируем соответствующие остановки в Мариинском Посаде, а в последующем — в Козловке, — приводит слова Николаева официальный портал органов власти Чувашии.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край вошли в единый национальный речной туристический маршрут. По проекту «Волжское путешествие» будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновляться речной флот.



Татьяна Леухина