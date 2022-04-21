Татарстан и еще шесть российских регионов попали в единый речной туристический маршрут

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстан и еще шесть регионов России вошли в единый национальный речной туристический маршрут. Его могут расширить за счет присоединения других субъектов, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Туристические проекты семи регионов — Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края вошли в инициативу «Волжское путешествие». В рамках этого проекта будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновляться речной флот, передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале апреля министр транспорта России Виталий Савельев сообщал, что на речном маршруте, связывающем столицы Татарстана и Чувашии, планируют запустить теплоходы «Валдай 45Р». Также он отметил, что в этом году планируется сохранить все ключевые туристические направления перевозок внутренним водным транспортом. Савельев анонсировал запуск туров из Нижнего Новгорода до Казани длительностью от двух до пяти дней.

Татьяна Леухина