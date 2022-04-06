На речном маршруте Чебоксары — Казань запустят теплоходы «Валдай»

Фото: Александр Артемьев (архив)

На речном маршруте, связывающем столицы Татарстана и Чувашии, планируют запустить теплоходы «Валдай 45Р». Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев.

— Отдельно хочу отметить, что готовятся к запуску перевозки на новом судне на подводных крыльях «Валдай» по маршруту Чебоксары — Казань, — рассказал он. Ожидается, что курсировать будут три теплохода.

Савельев сообщил, что в этом году планируется сохранить все ключевые туристические направления перевозок внутренним водным транспортом. В частности, ожидается запуск туров из Нижнего Новгорода до Казани длительностью от двух до пяти дней, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Кроме того, россияне в этом году могут отправиться в путешествие на воде из Москвы до Углича, Твери, Ярославля и Рязани, из Самары — до Волгограда, Саратова, Нижнего Новгорода и Чебоксар, из Нижнего Новгорода — до Костромы и Плеса.



О запуске речного маршрута на теплоходах «Валдай 45Р» между Казанью и Чебоксарами стало известно в прошлом году. В 2021-м продажа билетов на пассажирские рейсы из Казанского речпорта стартовала 30 апреля.



Татьяна Демина