Набиуллина заявила, что Центробанк начнет проводить реальные расчеты с цифровым рублем в 2023 году

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В 2023 году Банк России намерен провести первые реальные расчеты в рамках пилотирования цифрового рубля. Он должен сделать расчеты дешевле. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

— Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем, — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Фото: cbr.ru

На прошлой неделе первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что законодательные изменения, касающиеся цифрового рубля, уже готовятся и будут рассмотрены и приняты уже в этом году. Она отметила, что цифровые рубли очень нужны экономике, гражданам и бизнесу.

Сегодня Набиуллина заявила, что России не грозит дефолт. По ее словам, страна располагает всеми необходимыми финансовыми ресурсами. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал данное заявление ответственным.

Как отметила глава ЦБ, низкая инфляция может негативно влиять на экономику наравне с высокой. В прошлом месяце годовая инфляция ускорилась до 16,69% — это максимум с 2015 года. За месяц цены поднялись на 7,53% за последние 20 лет.

Диана Жиленкова