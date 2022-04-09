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Минсельхозпрод Татарстана: ажиотажный спрос на сахар сохраняется только на казанских ярмарках

18:12, 09.04.2022 3
Минсельхозпрод Татарстана: ажиотажный спрос на сахар сохраняется только на казанских ярмарках
Фото: Максим Платонов (архив)

Несмотря на проведение сельхозярмарок уже в четвертый раз, сохраняется ажиотажный спрос на сахар. Как заявил первый замглавы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков, это касается не всех городов республики.

— Возможно, сказывается и доступная цена. Если в магазинах мы сейчас видим цену от 75 рублей, то на ярмарках сахарный песок реализуется по 60 рублей за килограмм. Хочется отметить, что такой спрос на сладкий продукт наблюдается только в Казани. В Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске все спокойно, — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Фото: pixabay.com

Сегодня СМИ сообщили, что посетители субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани скупили сахар ранним утром — очередь начали занимать в 5 утра, к 6 утра сахара уже не было.

БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:21
    Конечно будет ажиотаж, т.к агропромпарке на сотни тысяч людей продают сахар всего одной машины. Знают же что сахар покупают все и очереди на 300- 500 метров по 3 ряда , можно же сахара продавать с 5- 7 машин... за сахаром люди очередь занимают с 4х утра. Так же продукция Майского продается с одной машины хотя очереди по 200- 300 человек.
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  • Анонимно 18:46
    Какая-то сахареая истерия, так и до диабета недалеко
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  • Анонимно 18:46
    Причем не так уж дешевле его продают. Это стадный принцип
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