Минсельхозпрод Татарстана: ажиотажный спрос на сахар сохраняется только на казанских ярмарках

Фото: Максим Платонов (архив)

Несмотря на проведение сельхозярмарок уже в четвертый раз, сохраняется ажиотажный спрос на сахар. Как заявил первый замглавы Минсельхозпрода Татарстана Наиль Залаков, это касается не всех городов республики.

— Возможно, сказывается и доступная цена. Если в магазинах мы сейчас видим цену от 75 рублей, то на ярмарках сахарный песок реализуется по 60 рублей за килограмм. Хочется отметить, что такой спрос на сладкий продукт наблюдается только в Казани. В Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске все спокойно, — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Фото: pixabay.com

Сегодня СМИ сообщили, что посетители субботних сельскохозяйственных ярмарок в Казани скупили сахар ранним утром — очередь начали занимать в 5 утра, к 6 утра сахара уже не было.