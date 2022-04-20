В Казани после вмешательства СК сделали ремонт лестницы у подъезда дома, где живет женщина-инвалид

В Казани после вмешательства сотрудников следственного управления ТСЖ отремонтировала лестницу у подъезда дома на улице Братьев Касимовых, из-за поломки которой пожилая женщина, инвалид первой группы, не могла выходить на улицу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Со слов пожилой женщины, она третий месяц не могла выйти из дома, а на ее жалобы представители ТСЖ не реагировали. По указанию руководителя следственного управления Валерия Липского была организована доследственная проверка. В тот же день ответственные лица восстановили лестницу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проверка продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам ее будет принято процессуальное решение.

Прокуратуре Казани также поручено провести проверку информации о нарушении прав инвалида и при наличии оснований принять меры реагирования. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе управляющей компании.

По данным СМИ, инвалид первой группы не могла выйти из дома из-за отсутствия всего одного элемента перил лестницы подъезда — перила сломались в январе во время уборки снега дворниками. В ТСЖ отказывали в ремонте, аргументируя это разными причинами, в том числе и подорожанием металла.

Татьяна Леухина