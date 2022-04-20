В Казани после вмешательства СК сделали ремонт лестницы у подъезда дома, где живет женщина-инвалид
В Казани после вмешательства сотрудников следственного управления ТСЖ отремонтировала лестницу у подъезда дома на улице Братьев Касимовых, из-за поломки которой пожилая женщина, инвалид первой группы, не могла выходить на улицу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Со слов пожилой женщины, она третий месяц не могла выйти из дома, а на ее жалобы представители ТСЖ не реагировали. По указанию руководителя следственного управления Валерия Липского была организована доследственная проверка. В тот же день ответственные лица восстановили лестницу.
Проверка продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам ее будет принято процессуальное решение.
Прокуратуре Казани также поручено провести проверку информации о нарушении прав инвалида и при наличии оснований принять меры реагирования. Надзорное ведомство даст правовую оценку работе управляющей компании.
По данным СМИ, инвалид первой группы не могла выйти из дома из-за отсутствия всего одного элемента перил лестницы подъезда — перила сломались в январе во время уборки снега дворниками. В ТСЖ отказывали в ремонте, аргументируя это разными причинами, в том числе и подорожанием металла.
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